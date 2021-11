광동제약, '케이디 알엑스 플라스타' 출시… 온·냉찜질 효과 동시에

[아시아경제 이춘희 기자] 광동제약 광동제약 009290 | 코스피 증권정보 현재가 7,810 전일대비 50 등락률 +0.64% 거래량 20,565 전일가 7,760 2021.11.02 10:57 장중(20분지연) 관련기사 광동제약, 파모티딘 성분 위장약 '듀얼파모정' 출시글로벌 철강株 일제히 강세!! 이빨을 드러내는 후속 대장주는?광동제약, 검색 상위 랭킹... 주가 1.59% close 은 핫파스와 쿨파스 성분을 모두 갖춰 온·냉찜질 효과를 동시에 기대할 수 있는 ‘케이디 알엑스 플라스타’를 출시했다고 2일 밝혔다.

케이디 알엑스 플라스타는 소염진통 성분인 살리실산메틸 등 총 7가지 성분이 함유됐다. L-멘톨과 박하유 등은 쿨파스 성분으로 부착 시 청량한 느낌을 주고, 지혈작용을 도와 초기 염증이 확산되지 않도록 한다. 시간이 지나면서는 핫파스 성분인 노닐산바닐릴아미드가 림프관을 확장해 면역물질 순환을 돕고, 소염진통제 성분이 피부에 침투할 수 있도록 도와 통증을 경감시킨다.

이 제품의 효능·효과는 퇴행성 어깨결림, 허리통증, 신경통, 류마티스, 타박상, 염좌(삠), 근육통, 관절통 등이다. 약사의 지도에 따라 1일 1~2회 통증 부위에 부착하면 된다.

광동제약 관계자는 “기온이 내려가면서 몸이 움츠러들고 유연성이 떨어지면서 관절을 삐거나 근육통을 호소하는 경우가 많아졌다”며 “냉온찜질을 한번에 할 수 있는 파스로 간편하고 효율적으로 통증을 케어할 수 있는 제품”이라고 설명했다.

