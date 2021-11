현대차-국립현대미술관, '프로젝트 해시태그 2021' 개최

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차는 국립현대미술관(MMCA)과 차세대 크리에이터를 발굴하는 신개념 공모 프로그램 ‘프로젝트 해시태그’의 결과를 전시한다고 2일 밝혔다.

전시는 3일부터 내년 2월6일까지 국립현대미술관 서울(서울시 종로구 소재)에서 열린다.

프로젝트 해시태그는 장르와 주제 제한 없이 크리에이터들의 실험적인 아이디어를 자유롭게 펼칠 수 있도록 독려하는 개방형 창작 플랫폼이다.

공모 명칭인 프로젝트 해시태그는 소셜 네트워크 플랫폼에서 해시태그(#)로 연결되는 무수히 많은 게시물처럼, 다양한 영역의 유망한 크리에이터를 선발해 예측불가능하고 무한한 역량을 발휘할 수 있도록 지원한다는 의미를 담고 있다.

프로젝트 해시태그는 2019년부터 2023년까지 진행되는 프로젝트로 회차마다 두 팀을 선정해 각 팀에 창작 지원금 3000만원과 국립현대미술관 창동레지던시 내 작업실을 지원한다. 프로젝트 결과물을 국립현대미술관 서울에서 발표할 기회도 제공한다.

올해 공모에 참여한 80여 팀 중 ‘새로운 질서 그 후…’팀과 ‘더 덕 어몽 어스’팀이 최종 선정됐으며, 두 팀은 온라인 웹 환경·경험의 진화 속에서 빠르게 변화해가는 인간성에 대한 MZ세대의 고민을 설치, 퍼포먼스, 웹소설 등 다양한 장르의 작품으로 선보일 계획이다.

현대차는 차세대 크리에이터를 지원하는 ‘프로젝트 해시태그’ 외에도 국내 중견 작가들의 대규모 개인 전시를 후원하는 ‘MMCA 현대차 시리즈’로 국립현대미술관과 협력하며 국내 문화예술계의 저변 확대와 지속적인 발전에 힘쓰고 있다고 강조했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr