전세대출 금리 어느새 4%대 중반…한달새 1%P 껑충

은행들 우대금리 폐지해 가수요 차단

기준금리 인상 땐 5% 돌파 가능성도

[아시아경제 김진호 기자] 주요 시중은행의 전세자금대출 금리가 불과 한 달 새 1%포인트 급등해 연 4% 중반대까지 치솟았다. 금융당국의 가계대출 총량규제 압박에 은행들이 가수요를 막기 위해 우대금리를 폐지하는 등 강도 높은 기준을 적용한 영향이다. 특히 이달 한국은행의 기준금리 인상도 기정사실화된 터라 조만간 5% 돌파도 시간 문제라는 분석이 나온다. 전세대출의 경우 가계부채 추가 대책에서 제외된 만큼 매매 수요가 전세시장으로 이동할 가능성이 높아 향후 차주들의 이자부담도 더욱 가중될 것이란 우려다.

1일 금융권에 따르면 지난달 말까지 취급된 주요 시중은행(KB국민·신한·하나)의 전세자금대출 금리는 모두 상단이 4%를 넘어섰다. 국민은행이 연 3.36~4.36%, 신한은행 연 3.11~4.01%, 하나은행 연 3.19~4.49%를 기록했다.

코로나19 이후 지속된 저금리 기조에서 전세대출 금리는 연 2%대를 유지해왔다. 올해 들어 기준금리가 한 차례 인상된 이후에도 대출금리 상단은 연 3% 중반 수준에 불과했다.

하지만 올 하반기 들어 전세대출이 가계대출 폭증의 주범으로 지목되며 상황이 급변했다. 가계대출 총량규제 대응을 위해 은행들이 우대금리나 가산금리 상향 등에 나서며 연 2%대 금리는 종적을 완전히 감췄다. KB국민은행은 지난 9월 우대금리를 0.15%포인트 축소했고, 신한은행도 같은 달 가산금리를 0.2%포인트 높였다.

전세자금대출 금리는 연내 5% 돌파가 확실시되는 분위기다. 이달 기준금리 인상이 예고된 데다 은행의 전세대출 조이기도 더욱 본격화하고 있어서다. 은행들은 이달부터 전세계약 갱신 시 대출한도를 전셋값 증액 범위 내로 제한한다. 또 1주택자의 경우 비대면 전세대출 신청을 막고 은행 창구에서 직접 면밀한 심사를 통하도록 하는 규정을 시행하기로 했다.

