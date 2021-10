세븐일레븐, 세븐앱 재단장 오픈…“고객 혜택·편의성 강화”

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 모바일 애플리케이션(앱) ‘세븐앱’을 전면 개편하고, 고객 혜택과 쇼핑 편의성을 대폭 강화해 재단장 오픈했다고 1일 밝혔다.

우리동네 상품찾기 챗봇 서비스는 점포별 실시간 상품 재고량을 알려준다. 재고 조회가 가능한 상품은 안전상비의약품, 와인, 신상품, 인기상품 등 약 50여 가지로 소비자들이 자주 찾는 상품들로 구성됐다.

행사 상품 보관 기능도 추가됐다. 1+1, 2+1 등 행사 상품을 구매한 뒤 여분의 상품을 모바일 쿠폰으로 저장해 두었다가 원할 때 언제든지 교환하면 된다. 전국 편의점 어디서든 교환할 수 있다.

배달 서비스 기능도 도입했다. 세븐앱을 통해 1만 5000원 이상 배달 주문할 경우 연말까지 배달비 무료 혜택을 제공한다. 연내 택배 접수, 라스트오더 서비스도 자사 모바일앱에서 이용할 수 있도록 해당 기능도 추가할 계획이다.

이번 재단장을 기념해 세븐앱 신규 가입 시 모바일 상품권 2000원을 증정하며 추천인 입력 시 1000원을 추가 지급한다. 또한 신규 가입 고객에게는 세븐밀 1개월 구독권도 무료 증정하며, 100% 당첨 가능한 룰렛 이벤트도 진행한다.

세븐일레븐 관계자는 “이번 재단장은 소비자들의 편의성과 혜택을 강화하여 고객 관점에서 보다 편리한 쇼핑 환경을 제공하는데 중점을 뒀다”며 “다양한 혜택과 차별화된 서비스를 제공해 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 충성고객을 확보하고 온·오프라인을 연동한 통합 서비스 망을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr