전경련, 공식 유튜브 채널 '전경련 TV' 선봬

[아시아경제 김흥순 기자] 전국경제인연합회가 1일 공식 유튜브 채널 '전경련 TV'를 선보인다.

전경련은 "전경련 TV는 딱딱한 텍스트 위주의 경제콘텐츠를 영상으로 풀어내 누구나 쉽게 이해할 수 있게 하는 플랫폼"이라며 "경제현안에 관심이 있는 모든 이들이 다양한 주제에 대해 객관적이고 정확한 정보를 얻고 시사점을 가져갈 수 있도록 노력하겠다"고 운영방향을 밝혔다.

그러면서 "전경련 TV가 경제현안뿐만 아니라 전경련이 진행하는 대중소기업 동반성장, 사회공헌 등 다양한 활동들을 소개함으로써 전경련이 국민들에게 더 친숙하게 다가갈 수 있는 토대가 되기를 바란다"고 덧붙였다.

전경련 TV에서는 경제현안(ESG, R&D투자, 일자리, 유통산업 등)과 전경련 행사 및 소식(대중소기업 협력, 사회공헌, 민간경제외교) 등의 영상을 소개할 계획이다. 다음달 말까지는 매주 월요일과 수요일 오전 8시 두 차례, 내년 1월부터는 매주 수요일 오전 8시 한 차례씩 영상을 게재할 예정이다.

