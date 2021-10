▲황근기씨 별세. 박일동(전 수출입은행 부행장)·박준동(서울대의대 교수)·박은수 모친상, 김평회·장재건씨 장모상=강릉아산병원 장례식장 103호, 발인 30일 오전 8시 30분

