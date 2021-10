홍준표 "당심이 민심 이기려고 들면 대선 망해"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원은 27일 "당심이 민심 이기려고 들면 대선은 망한다"며 "당원들이 누구보다도 그걸 잘 알고 있다"고 말했다.

홍 의원은 이날 캠프 사무실에서 진행된 외교공약 발표를 마친 후 기자들과 질의응답 과정에서 이같이 말했다. 그는 "국회의원 줄세우기 그거는 되지가 않는다" 지난번 당대표 선거 때 당협위원장과 국회의원 줄 세운 사람들이 주호영 의원, 나경원 전 의원이었다. 그렇게 해서 성공했던가요"라고 되물었다.

홍 의원은 민심에서, 윤석열 전 검찰총장은 당심에서 우위를 보인다는 평가를 받는다. 홍 의원의 이 같은 발언은 여론조사 등 민심을 따라 당심도 역시 움직일 것이라는 기대를 피력한 것이다.

이어 "제가 듣기로 모 후보 찍으라고 강요하니까 당원들이 전국에서 반발하고 있다"며 "벌써 집에 갔어야 할 그런 기득권 구태를 데리고 경선하지 않는다"고 말했다.

