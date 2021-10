"애들 보기 부끄러워, 그만 싸웠으면" 조폭·개 사과·소시오패스 논란 [한승곤의 정치수첩]

대선 후보들 공약 경쟁 실종…후보 둘러싼 각종 의혹, 구설 난타전

[아시아경제 한승곤 기자] "맨날 싸우고 뭐 하는건지 모르겠네요." , "조폭에다가 소시오패스, 개 사과 답답합니다."

대선을 앞두고 치열한 정책·공약 경쟁이 아닌 때아닌 조직폭력배, 소시오패스, '개 사과' 논란 등이 일어나면서 유권자들의 한숨이 깊어지고 있다. 특정 후보 검증 차원에서 불가피한 과정일 수 있지만 피로감은 물론, 끝없는 공방으로 대선 후보로 누구를 선택해야 할지 모르겠다는 지적이 나온다.

◆ "사실이라면 징역 10년 정도는 살아야…" 野, 이재명 조폭 연루설 집중 공세

23일 국민의힘은 이재명 더불어민주당 대선 후보의 '조폭 돈 수수' 의혹을 향해 집중 공세를 퍼부었다.

김기현 원내대표는 자신의 페이스북에 올린 글에서 이 후보의 '조폭 거액 뇌물 수수 의혹'을 언급하며 "여당의 유력 대선 후보자에 대한 의혹인 만큼 신속·공정하고 엄정한 수사를 통해 진실을 밝혀야 한다"고 강조했다. 이어 "지난주 국감장에서 이 후보가 조폭으로부터 20억 원을 수수했다는 폭로까지 나왔다"며 "아직은 의혹 수준이지만 사실이라면 징역 10년 정도는 살아야 할 중대 사안"이라고 주장했다.

이와 관련해 민주당은 22일 이재명 대선후보의 조폭 연루설을 제기한 장영하 변호사를 공직선거법 위반 등의 혐의로 검찰에 고발했다고 밝혔다. 민주당은 '장 변호사는 이재명 후보를 당선되지 못하게 할 목적으로 이 후보에 관한 허위사실을 공표했고, 공공

연하게 거짓 사실을 드러내 이 후보의 명예를 훼손했다'고 고발장에 적시했다.

◆ "지금 협박하는 거냐" , "법적 조치 하시라" 이재명 '소시오패스' 언급 논란

국민의힘 대선주자인 원희룡 전 제주도지사의 부인이자 정신과 의사인 강윤형 씨가 이 후보에 대해 '소시오패스' 관련 발언을 한 것과 관련, 이 후보 측 현근택 변호사(전 민주당 상근부대변인)와 원희룡 지사 간 설전이 벌어졌다. 두 사람은 그 과정에서 언성을 높이며 말싸움을 하다 자리를 박차고 나가기까지 했다.

원 전 지사와 현 변호사는 23일 오전 MBC 라디오 '정치인싸'에 함께 출연했다. 이 자리에서 진행자는 "청취자들이 원 지사 부인 발언과 관련한 질문을 많이 한다. 원 지사 본인과 의논하고 발언한 것이냐"며 원 지사에게 질문했다.

서울대 의대 출신 신경정신과 전문의인 강 씨는 지난 20일 대구 매일신문 유튜브 채널인 '관풍루'에 출연해 이 후보를 두고 "소시오패스나 안티 소셜(antisocial, 반사회적)"이라고 발언했다.

이에 현 변호사는 "상대 당 후보에게 '소시오패스 경향이 있다, 치료가 안 될 것 같다, 반사회적이다, 남의 아픔에 공감 못한다'는 얘기는 인신공격"이라고 했다. 이어 2017년 한 의사가 직접 진료하지 않은 인물의 정신적 상태를 공개적으로 밝혀 비윤리적이라며 해당 의사가 대한신경정신의학회에서 제명된 사례도 말했다.

또 함께 출연한 김준우 변호사는 "전문가로서 의견을 얘기할 수는 있지만, 제3자가 볼 때는 영부인이 되려고 하시는 분이 상대방 진영의 리더에게 거친 언사를 하는 게 품격에 맞는지 의문이다. 의료진과 정치인 아내로서의 구분, 사리 분별이 부족하지 않았나라는 생각이 든다"고 지적했다.

그러자 원 전 지사는 "나도 소시오패스가 뭔지 잘 모르지만, (소시오패스는) 남이 느끼는 고통에 상대적으로 감도가 떨어져서 다른 사람 상처에 무감각할 수 있다. 본인이 자각하고 있으면 전문가 입장에서 볼 때 치유나 행동 개선이 쉬운데, 전문가적 입장에서 볼 땐 쉽지 않은 유형에 속한다"라고 말했다.

원 후보는 또한 "학회에서 논의해 제명한다면 감수하겠다"면서 "(이 후보의 대표 정책인) '지역화폐'를 비판한 한국조세재정연구원을 공개적으로 협박하던 기시감이 든다"고 맞섰다. 이어 원 전 지사는 "학회 제명을 왜 캠프가 이야기하냐"고 따졌다. 또 "선거법상 허위사실 공표는 후보가 해당되는 것"이라고 했다.

그는 또 "진실에 따른 명예훼손이라면 어떤 형사처벌도 감내하겠다"고 말하면서도 "허위사실에 따른 명예훼손으로 고발한다면, 허위인지 여부에 대해 정신감정이 필요하다. 언제든지 응하겠다"고 했다. 그러자 현 변호사는 "허위사실 유포는 후보 만이 아니라 모든 국민을 포함한다"고 했다. 이 과정에서 이들 간에는 "얘기 끝난 다음에 하시라", "지금 협박하는 거냐, 법적 조치 하시라. 이재명 지사가 직접 고발하라" 등 고성이 오갔다.

◆ "석열이형은 지금도 사과를 가장 좋아한다" 윤석열 '개 사과' 논란

이에 앞서 윤석열 국민의힘 대선 예비 후보로부터 불거진 소위 '개 사과' 논란이 일어난 바 있다. 윤 전 검찰총장은 '전두환 옹호 논란' 발언과 관련해 유감을 표명하기 전 자신의 인스타그램 계정에 강아지에게 사과를 주는 사진을 올려 논란을 빚었다. 윤 전 총장은 19일 부산에서 논란의 발언을 한 후 당 안팎에서 사과와 해명을 요구받자 유감을 표시했다.

그 과정에서 20일 윤 전 총장 측이 홍보용으로 운영하는 인스타그램 계정에는 한 게시물이 등장했다. 이날 윤 전 총장 측 인스타그램에는 과거 윤 전 총장이 돌잔치를 하면서 돌잡이를 하는 흑백 사진이 올라왔다. 인스타그램 운영자는 당시 윤 전 총장이 다른 물건을 제쳐두고 과일 '사과'를 잡았다고 소개하며 "그런데 이상하다. 석열이형은 지금도 사과를 가장 좋아한다"고 적었다.

또 다음날인 21일 윤 전 총장 반려견 사진이 주로 올라오는 '토리스타그램'에는 '추억의 인도사과'라며 윤 전 총장이 어릴 적 부모로부터 받았던 인도 사과를 소개하는 게시물이 등록됐다. 이어 이 사과를 반려견에게 먹이려는 사진이 올라왔다. 인스타그램 운영자는 "오늘 또 아빠가 나무에서 인도사과 따왔나봐요"라는 내용을 적었다.

그러나 이 게시물을 두고 전두환 옹호 발언에 사과를 촉구하는 여론을 조롱한 것 아니냐는 논란이 일고, 결국 현재 이 사진들은 인스타그램 계정에서 모두 지워진 상태다. 이를 두고 야당 내부에서도 비판이 나왔다. 이준석 당 대표는 22일 "아침에 일어나 보니 뭐 이런 상식을 초월하는.. 착잡하다"고 말했다. 조국 전 법무부장관은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "'사과는 개나 줘라'는 속마음을 드러냈다. 진지한 반성은 커녕, 국민을 우롱한다"며 윤 전 총장을 강하게 비판했다.

◆ "그만 좀 싸웠으면…" , "누굴 선택해야 할지" 한숨 깊어지는 시민들

상황이 이렇자 이번 대선을 바라보는 시민들의 비판적인 목소리가 이어지고 있다. 특히 10대 청소년을 둔 부모들 사이에서는 부끄럽다는 지적도 이어진다. 30대 회사원 김모씨는 "조폭이나 소시오패스, 강아지 사과까지 이번 대선에서 정책 경쟁은 제대로 찾아보기 힘든 것 같다"면서 "안타깝다"고 비판했다.

또 다른 40대 후반 박모씨는 "아이들과 대선 후보들의 토론을 볼 때 있는데, 서로 비방하고 지적하고 그게 전부인 것 같다"고 말했다. 이어 "서로 지적만 몇분을 하고 있는데 애들 보기 착찹하다"고 지적했다.

한 20대 청년은 "건전한 토론이 좀 어렵다면 대놓고 삿대질하는 지적은 그만했으면 좋겠다"면서 "정책을 두고 좀 싸웠으면 좋겠다"라고 말했다. 유권자들의 안타까움은 한 설문 조사에서도 나타난다. 한국갤럽이 지난 5~7일 전국 성인 1000명을 대상으로 '차기 대통령으로 누가 좋다고 생각하는지'를 물은 결과, 26%가 '의견 유보'라고 답했다. 응답자의 4명 중 1명은 아직까지 '지지하는 후보가 없다'고 답한 셈이다.

