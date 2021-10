[아시아경제 유병돈 기자] 아파트 지하주차장에서 10대 여학생을 성폭행하려 하고 이를 목격한 여성을 폭행한 20대 남성이 경찰에 검거됐다.

24일 경찰에 따르면 서울 관악경찰서는 강간 미수와 상해 등 혐의로 A씨(22)를 입건해 조사 중이다.

A씨는 전날 오후 10시30분께 서울 관악구의 한 아파트 지하주차장에서 B양을 성폭행하려다 실패한 혐의를 받는다. 또 A씨는 이를 목격하고 도움을 요청하기 위해 소리를 지른 40대 여성도 폭행한 뒤 달아난 혐의도 받는다.

A씨는 현장에서 체포됐으며, 피해자들은 얼굴과 머리 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 범행 경위를 조사하고 있다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr