이낙연 “정권재창출에 작은 힘 보태겠다”..이재명 “부족한 부분 대표에게 채우겠다”

[아시아경제 구채은 기자] 이낙연 전 더불어민주당 대표는 24일 대선 후보 자리를 놓고 경쟁한 이재명 후보를 만나 “정권재창출을 위해 작은 힘이나마 보태겠다”고 했다. 이에 이재명 후보는 "우리는 민주당이라고 하는, 김대중·노무현 대통령에 이어서 같은 DNA를 가지고 있는 팀원이라고 생각한다"고 화답했다.

이 전 대표와 이 후보가 만난 것은 지난 10일 민주당 경선 이후 14일 만이다.

이 전 대표는 이날 오후 서울 종로구 안국동의 한 찻집에서 이 후보를 만나 “당원, 지지자께서 여러 생각을 가질 수 있지만, 민주당의 정신·가치를 지키고 이어가야 한다는 대의를 버리지 마시길 호소드린다”고 밝혔다. 이 전 대표는 '원팀 분열' 우려를 의식한 듯 “모두가 서로 존중하고 배려하도록, 또 마음에 남은 상처가 아물도록 당 지도자가 앞서서 노력했으면 한다”고 말했다.

이 전 대표는 또 “경선에서 뜻을 이루지 못한 모든 분들에게 제 마음을 다해 위로를 드린다”며 “경선에서 승리하신 이재명 후보에게 축하의 말을 드린다”고 전했다.

이재명 후보는 "제가 부족한 부분을 대표에게 채우고 수시로 조언하고 또 함께 정권을 재창출해서 국가 미래를 지금보다 훨씬 더 밝게 여는 길을 가도록 하겠다"고 말했다. 그러면서 "이 전 대표가 품 넓게 모든 길을 수용해주시고 정권 재창출에 모든 일을 함께해주겠다는 말씀을 현장에서 제가 실천으로 반드시 보답 드리겠다"고 말했다.

