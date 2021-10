[아시아경제 문혜원 기자] 제너시스BBQ는 배달앱 위메프오와 함께 최대 1만원 할인 프로모션을 진행한다고 24일 밝혔다.

25일부터 29일까지 진행되는 프로모션은 신제품 3종(‘파더’s치킨’, 까먹(물)치킨’, ‘눈:맞은 닭’)을 포함한 전 메뉴 주문 고객 전원이 참여할 수 있다.

프로모션에 포함된 신메뉴 포함 세트 구성은 ‘파더’s 치킨 한 마리 + 랜덤치즈볼 4알 + 레몬보이 2캔’, ‘파더’s 치킨 한마리 + BBQ버거세트 + 랜덤치즈볼 4알 + 레몬보이 2캔’, ‘눈:맞은닭 + 랜덤치즈볼 4알 + 레몬보이 2캔’, ‘까먹(물)치킨 + BBQ버거세트 + 랜덤치즈볼 4알 + 레몬보이 2캔’, ‘파더’s 치킨 두 마리 + 랜덤치즈볼 4알 + 레몬보이 2캔’까지 총 5종이다.

