빈폴골프, 전국 매장서 ‘스윙다운 트라이얼’ 행사 진행

[아시아경제 이승진 기자] 삼성물산 패션부문의 빈폴골프는 ‘스윙다운 트라이얼’ 행사를 마련했다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 일교차가 큰 가을 날씨 속에서 최적의 라운드를 위한 필수 제품을 소비자들에게 제안하고 차별화된 브랜드 경험을 제공하기 위해 마련됐다.

빈폴골프는 내달 30일까지 전국 매장에 방문한 고객을 대상으로 행사를 진행한다. 매장에 방문해서 빈폴골프의 대표 상품 ‘스윙다운’을 입어만 봐도 참가 기회가 주어진다.

모바일 룰렛이벤트에 접속해 참가하면 빈폴골프 스윙다운(3명), 양말 3족 세트(10명), 1만원 할인권(100명), 커피 모바일 교환권(200명) 등을 받을 수 있다. 또 스윙다운을 구매한 모든 고객에게는 ‘넥워머’를 증정한다.

빈폴골프 스윙다운은 가을·겨울 시즌 필드에서 부상을 줄이고, 완성된 스윙을 지원하도록 인체공학적인 패턴과 스트레칭 소재로 디자인했다. 가볍고 신축성이 우수한 점이 특징이다.

아울러 빈폴골프는 살아있는 동물에서 털을 강제 채취하지 않은 ‘책임 있는 다운 기준(RDS)’을 인증 받은 구스 다운 충전재를 사용한다.

김승현 빈폴골프 팀장은 “올 가을겨울 시즌 필드에서의 즐겁고 행복한 경험을 제공하고자 심혈을 기울여 만든 스윙다운 상품을 출시했다”라며 “이번 프로모션을 통해 빈폴골프의 대표 상품과 차별화된 브랜드 체험을 하길 바란다” 라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr