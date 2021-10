'생수병 사건' 피해 직원 혈액서 독극물 검출…용의자 자택서도 발견

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 서초구의 한 회사 사무실에서 생수병에 든 물을 마시고 의식을 잃은 직원 중 1명의 혈액에서 독극물이 검출됐다.

22일 경찰에 따르면 국립과학수사연구원(국과수)는 이날 오후 피해 남녀 직원 2명 중 1명의 혈액에서 독극물이 검출됐다는 1차 소견을 경찰에 통보했다.

해당 독극물은 지난 18일 사건 발생 다음 날 자택에서 숨진 채 발견된 회사 직원 A씨의 집에서 나온 것과 같은 종류인 것으로 알려졌다.

직원 2명이 마신 생수병에서는 독극물이 발견되지 않았지만 국과수가 분석한 생수병이 피해자들이 마신 물을 담은 것이 아닐 수도 있다는 가능성도 열어두고 수사를 진행하고 있는 것으로 전해졌다. 또 사건 발생 7시간이 지난 후에야 신고가 이뤄져 현장 보존이 제대로 되지 않았던 것으로 알려졌다.

경찰은 전날 A씨를 특수상해 혐의로 입건해 수사를 진행하고 있다.

A씨의 휴대전화에 대한 디지털 포렌식은 끝났지만 범행 동기로 볼만한 부분은 파악되지 않은 것으로 알려졌다. 경찰은 계좌 추적을 위한 영장도 신청했다.

한편, 경찰은 사건 2주 전 비슷한 피해를 본 같은 회사 직원 B씨와 A가 1년가량 사택 룸메이트였던 것과 관련, 용의자가 동일인일 것으로 보고 있다.

당시 B씨가 마셨던 음료에서 검출된 성분이 A씨의 집에서 발견된 독극물 성분과 같은 것으로 파악됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr