해비치 호텔앤드리조트, 우정사업본부와 해운대 특급호텔 개발 업무협약

[아시아경제 김유리 기자] 해비치 호텔앤드리조트는 22일 과학기술정보통신부 우정사업본부와 '해운대 호텔 개발을 위한 전략적 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 우정사업본부가 노후된 부산 해운대 수련원의 사업성 검토를 거쳐 관광 호텔로 개발하기로 하면서 경쟁 입찰을 거쳐 해비치 호텔앤드리조트가 호스피탈리티 솔루션을 제시할 책임임차운영사로 선정돼 진행하게 됐다.

해비치는 국내외 특급 호텔과 비즈니스 호텔, 골프장, 외식 사업을 비롯한 오피스빌딩 서비스 위탁 사업 등을 운영하는 호스피탈리티 전문기업으로 부산 해운대 수련원 부지 호텔 사업의 개발부터 설계, 시공 등에 참여하고 위탁 운영에 나선다.

이 부지에는 지하 3층~지상 26층, 260여 객실 규모의 호텔이 2026년 완공될 계획이다. 해비치가 새롭게 선보이는 라이프스타일 호텔 브랜드가 들어설 예정이다.

한편 해비치는 우정사업본부가 호텔 개발을 위해 손잡은 첫 민간기업이다.

