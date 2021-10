코스피, 개인 매도세에 하락 전환...'3010선' 붕괴

[아시아경제 박지환 기자] 21일 하락 출발 후 장 초반 상승 전환에 성공했던 코스피가 개인의 매도세에 다시 하락세로 돌아섰다.

이날 코스피는 오전 9시 55분 기준 전 거래일 대비 4.23포인트(0.14%) 하락한 3008.90을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.03%(0.85포인트) 내린 3012.28로 출발했다. 장초반 상승 전환에 성공하며 한때 '3020선'을 회복하기도 했다.

투자자 별로는 개인이 326억원 순매도했다. 반면 외국인은 318억원을, 기관은 6억원을 각각 순매수하고 있다.

같은 시간 코스닥은 전장보다 6.69포인트(0.67%) 내린 994.93를 나타냈다. 지수는 전 거래일 대비 0.19%(1.86포인트) 오른 1003.48로 출발했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr