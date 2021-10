시디즈 X 팸퍼스, 롯데온서 최초 콜라보 라이브 방송

[아시아경제 김종화 기자] 퍼시스그룹의 의자 전문 브랜드 시디즈가 20일 오전 11시부터 롯데온(ON)을 통해 세계 판매 1위 기저귀 브랜드 팸퍼스와 함께 라이브 방송을 실시한다.

시디즈는 이번 라이브 방송을 통해 첫 이유식을 시작하는 아이들을 위한 ‘몰티’ 하이체어 세트를 28% 할인한 특가로 선보인다. 하이체어와 함께 아이의 안전을 위한 안전바와 벨트, 손쉽게 세척이 가능한 원터치 트레이 등이 세트로 구성됐다. 시디즈 몰티와 팸퍼스 제품을 동시에 구매하는 고객에게는 7만원 상당의 범킨스 사은품 3종(흡착식판, 흡착볼, 수저포크)도 선물로 제공한다.

몰티는 시중에 판매되는 딱딱한 원목 소재의 하이체어와 달리 푹신한 스펀지와 부드러운 인조가죽을 적용해, 이유식을 시작하는 아이들이 편안하고 안정감을 느낄 수 있어 국민 육아템으로도 유명하다.

라이브 방송과 더불어 오는 24일까지 롯데온에서 몰티 제품을 최대 26% 할인하는 시디즈 몰티 WEEK도 진행된다. 첫 이유식 적응을 위한 하이체어 세트와 기존 하이체어 세트에 이너시트, 글라이드, 긴 다리, 짧은 다리 등을 추가해 용도에 따라 다양하게 쓸 수 있는 헬로베이비 세트를 각각 특가로 선보인다. 행사 기간 동안 몰티 시리즈를 구매하는 모든 고객에게는 5만원 상당의 범킨스 제품을 증정하며, 구매 후 포토 리뷰를 남긴 고객에게는 신세계상품권 1만원을 추가로 증정한다. 우수 포토 리뷰어에 선정된 3명에게는 신세계상품권 10만원권도 선물로 제공한다.

시디즈 관계자는 "시디즈가 타 브랜드와 최초로 콜라보하는 프로모션인만큼 유아동 주요 인기 제품을 실속있게 구매할 수 있는 기회를 마련했다"면서 "이번 기회를 통해 육아의 어려움을 덜어줄 수 있는 좋은 제품들을 경험해 보시길 바란다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr