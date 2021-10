무주군, 배냇소 지원사업 완료

희망농가에 암송아지 공급…한우 번식기반 확보

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 한우산업의 경쟁력을 확보하기 위해 축산 농가를 대상으로 배냇소 지원을 마쳤다고 18일 밝혔다.

군에 따르면 군비 4억2000만원을 투입해 20농가를 대상으로 모두 96두를 지원했다.

베냇소 지원사업은 한우 사육규모 50두 미만의 농가 중 배냇소 입식을 희망한 농가를 대상으로 신청을 받아 지원하는 것으로, 6~8개월 령의 암송아지를 최대 10두까지 지원한다.

이로써 무주군은 지난 2008년부터 현재까지 360농가에 1299두를 지원했다.

무주군은 한우 암소 사육능력과 의욕이 있는 농가와 배냇소 지원으로 자립기반을 구축할 수 있는 농가, 친환경 축산을 실천하고 구축할 수 있는 농가를 선정했다고 설명했다.

또한 앞으로도 종축개량 완성도가 높은 송아지 공급으로 밑소 기반을 확충한다는 계획이다.

한편, 무주군은 고품질 한우생산을 위해 암소 유전형질 개량사업, 송아지 생산안정제 지원, 한우 수정란이식 사업 등을 펼쳐 나가고 있다.

