홍준표·최재형 "가치동맹으로 확실한 정권교체"

"이낙연 캠프 대전 선대위원장도 탈당해 합류"

[아시아경제 김진호 기자] 국민의힘 대권주자인 홍준표 의원 캠프에 최재형 전 감사원장이 공식 합류했다.

홍 의원과 최 전 원장은 17일 서울 여의도 캠프에서 열린 행사 공동발표문을 통해 "정권교체와 정치교체라는 시대적 과제를 향한 가치동맹"을 강조했다.

두 사람은 "정권교체를 열망하는 국민적 여망 앞에 힘을 합하기로 약속했다"며 "가장 중요한 경쟁력은 후보의 도덕성과 확장성"이라고 밝혔다.

이어 "2030세대를 비롯한 전 세대, 야당 불모지를 포함한 전국적 확장성을 가진 홍 후보의 경쟁력은 정권교체를 위한 든든한 기반이 될 것"이라고 덧붙였다.

최 전 원장은 이날 행사에서 홍 의원을 지지한 이유에 대해 "본선에서 여당 후보를 이길 수 있는 후보가 우리 당 후보가 돼야 하는 것이 첫 번째 선결 조건"이라며 "(홍 의원은) 통합을 이룰 수 있는 후보"라고 말했다.

이에 홍 의원은 "최 전 원장의 이미지는 '미스터 클린'으로 우리나라 공직자의 표상"이라며 "최 전 원장이 오신 것이 경선의 '게임체인저'(결과나 흐름의 판도를 바꿔놓을 만한 사건)가 될 것"이라고 화답했다.

한편 경선 과정에서 최 전 원장을 도왔던 김선동 전 의원도 홍 의원 캠프의 총괄선대본부장으로 합류했다. 홍 의원은 "민주당 이낙연 대선 경선 후보의 대전 선대위원장을 하던 분이 탈당하고 저희 캠프의 대전 선대위 고문으로 오기로 약조했다"고 밝혔다. 홍 의원 측에 따르면 합류 약속을 한 인사는 이낙연 캠프의 고재평 대전 선대위원장인 것으로 전해졌다.

