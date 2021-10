세븐일레븐, 청년농업인 과일 담은 ‘허니복숭아에이드’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 농촌진흥청이 추천한 지역 우수 청년농업인인 신승빈씨와 함께 황야 복숭아(황도)를 활용한 ‘세븐셀렉트 허니복숭아에이드’를 출시했다고 17일 밝혔다.

허니복숭아에이드는 강원도 청정지역인 치악산 일대에서 신승빈씨가 직접 재배한 황야 복숭아의 착즙을 사용했다. 황야 복숭아는 과육의 향기가 풍부하고 당도가 우수한 것으로 유명하다. 신승빈씨는 2대에 걸쳐 복숭아농가를 운영하고 있으며, 치악산 복숭아 품평회에서 대상을 차지하기도 했다.

이번 상품 출시를 기념해 이달 27일까지 구매고객을 대상으로 컵얼음을 무료 증정하는 행사를 진행한다.

세븐일레븐 관계자는 “청년농업인 프로젝트 1탄이였던 샤인머스켓에이드의 경우 출시 일주일 만에 15만개가 조기 완판되며 큰 인기를 누렸다”며 “앞으로도 농촌진흥청과 함께 건강하고 우수한 우리 농산물을 널리 알리고, 이를 활용한 다양한 상품들을 선보여 나갈 것”이라고 말했다.

