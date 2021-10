한컴, '한컴오피스 2022' 출시

[아시아경제 강나훔 기자] 소프트웨어 기업 한글과컴퓨터가 '한컴오피스 2022'를 출시했다고 13일 밝혔다.

한컴오피스 2022는 기존 서체와 템플릿을 다운로드 받아 활용할 수 있었던 ‘한컴애셋’ 메뉴에 '추가기능' 탭을 신설, 사용자에 따라 필요한 기능을 선택적으로 설치해 사용할 수 있다.

한컴애셋에는 ▲단축키 도우미 ▲HWPX 변환기 ▲옛한글 코드 변환기가 탑재됐다. 사용자의 필요에 따라 메뉴 구성이 가능해졌고 기능 추가를 위한 패치도 줄일 수 있게 됐다.

개방형 문서표준이자 머신리더블한 문서형식인 HWPX의 이점을 활용한 기능도 추가됐다. 문서 내 표, 그림, 도형에도 태그 정보를 입력할 수 있도록 해 문서 데이터의 검색, 분류, 추출이 가능해졌다.

한컴오피스 2022의 워드프로세서 '한글'에는 고대비 모드 지원, 검토 의견 삽입하는 ‘메모’에 댓글을 달 수 있는 ‘메모회신‘ 기능 을 추가했다. 스프레드시트 '한셀'에는 지원 함수를 347개에서 455개로 확대하는 한편, 번역기능도 추가했다.

프레젠테이션 '한쇼'에서는 편집을 원치 않는 개체들에 선택적으로 록(Lock)을 걸 수 있는 ‘개체 보호하기’ 기능, ‘애니메이션 없이 보기’ 기능을 추가했다.

한컴은 한컴오피스 2022의 오픈 API 가이드와 소프트웨어 개발 키트(SDK)는 내년 1월 개발자센터 오픈을 통해 공개하기로 했다.

한컴 관계자는 "한컴오피스 2022는 생산성 플랫폼으로의 전환점이 될 것"이라며 "앞으로 모든 기능을 자체적으로 개발하기 보다는 서드파티(3rd Party)와의 협력을 통해서 다양한 기능을 확대함과 동시에 오피스 생태계도 조성해 나갈 것"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr