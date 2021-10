한국타이어-드롭드롭드롭, 특별한 패턴 캠핑 굿즈 펀딩

[아시아경제 이창환 기자] 한국타이어앤테크놀로지는 제이와이제이인터네셔널의 ‘드롭드롭드롭’과 협업해 특별한 캠핑 굿즈 펀딩을 오는 29일까지 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈에서 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 프로젝트는 한국타이어의 80주년을 맞아 인앤아웃(IN&OUT) 캠핑 시리즈를 제작하는 드롭드롭드롭과 함께 고객 커뮤니케이션을 더욱 강화하기 위해 기획됐다. 한국타이어는 타이어가 가진 ‘이동성(Mobility)’을 고객에게 친근한 방법으로 풀어나갈 소재로 ‘캠핑’을 선택했다.

두 브랜드가 가진 상품은 모두 패턴 디자인을 가진 것이 특징이다. 타이어는 상품마다 고유의 트레드(타이어 바닥면) 패턴 디자인을 지녔으며, 드롭드롭드롭은 생동감 넘치는 패턴의 캠핑아이템을 만든다.

이를 착안해 한국타이어(Hankook)의 ‘H’, ‘K’와 드롭드롭드롭의 라인업 패턴인 ‘무니무니(MOONY MOONIE)’가 이번 콜라보 패턴의 모티브가 됐다.

출시되는 패턴명은 ‘드라이빙 투게더(Driving Together)’로 정했다. ‘드라이빙 투게더’ 패턴 디자인으로 제작된 캠핑 굿즈는 ‘인앤아웃 블랭킷’과 ‘인앤아웃 멀티체어’ 2종이다.

펀딩에 참여하고 싶다면 와디즈에 접속해 ‘한국타이어 80주년! 드롭드롭드롭과 한국타이어의 패턴 콜라보’ 페이지를 찾아 ‘펀딩하기’를 누르면 된다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr