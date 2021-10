기재차관 "온실가스 줄이려면 해상풍력 더 빨리 추진"

"재생에너지 보급 확대, 해상풍력이 핵심"…특별법도 추진

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 국가온실가스감축목표(NDC)를 상향 조정한 상황에서 재생에너지 보급을 늘리고자 해상풍력 발전 프로젝트의 진행 속도를 끌어올리기로 했다.

이억원 기획재정부 제1차관은 12일 전라북도 부안·고창군 소재 서남권 해상풍력 실증단지를 방문해 이같이 밝혔다. 서남권 해상풍력 실증단지는 지난해 1월 준공된 국내 최대 상업용 해상풍력 발전단지다. 이 차관은 이 자리에서 "대규모 해상풍력 프로젝트의 차질 없는 이행을 위해 더욱 노력해달라"고 요청했다.

그는 "이달 중 결정 예정인 2030년 NDC 상향안 목표를 달성하려면 재생에너지 보급을 획기적으로 확대해야 한다"면서 "이때 재생에너지원 대비 이용률이 높고 대규모 단지 개발을 통한 고용량 발전이 가능한 해상풍력이 핵심"이라고 설명했다.

이어 "대규모 풍력발전 프로젝트들이 대부분 오랜 시간이 걸리는 사업개발의 초기 단계"라면서 "앞으로 속도감 있게 추진할 필요가 있다"고 강조했다.

이 차관은 풍력발전 보급촉진 특별법을 조속히 입법화시키는 등 노력을 할 것이라고 설명하기도 했다. 특별법은 풍력발전 지구에 인허가 일괄처리 등을 10년간 한시적으로 지원하는 내용 등을 담고 있다.

