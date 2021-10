대전시, 청년희망통장 대상자 ‘500명’ 최종 선정

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 ‘2021년 대전청년희망통장’ 사업에 참여할 대상자 500명을 최종 선정했다고 12일 밝혔다.

사업에는 500명 모집에 1159명이 신청해 2.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 시는 지난 8월 9일~20일 신청접수 후 서류심사, 소득 인정액 조사를 거쳐 선정심의위원회를 통해 최종 대상자를 정했다.

선정자의 소득기준 커드라인은 가구 중위소득 76% 이하며 연령대별로는 10대 2명, 20대 230명, 30대 268명 등의 순으로 신청자가 많았다. 근로형태별로는 임금 근로자 441명, 사업소득자 59명으로 구분된다.

이 사업은 참여자가 매월 15만원을 저축할 때 시가 같은 금액을 지원, 3년 후 이자를 포함해 총 1100만원을 지급하는 것을 골자로 시행한다.

지역 내 저소득 근로청년의 자립심을 고취하고 안정적 직장생활로 청년이 타 지역으로 유출되는 것을 예방, 이직률을 최소화한다는 데 사업시행 목적이 있다.

최종 선정된 참여자는 온라인 약정을 체결한 후 하나은행에서 기한 내 통장을 개설해야 한다.

또 3년간 지역 기업체에서 근로활동을 유지할 때 만기적립금 통장을 수령할 수 있다.

박문용 시 청년가족국장은 “지역 청년근로자에게 이 사업이 미래의 디딤돌이 되길 기대한다”며 “내년에는 소득기준과 자격조건을 완화하고 모집인원을 2배 이상 확대해 보다 많은 청년이 지역에서 희망을 갖고 일할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr