통일부 "北과 대화와 협력 통해 '이중기준' 입장차 해소"

[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 김정은 북한 노동당 총비서가 최근 기념연설에서 남측의 '이중기준'을 지적한 데 대해 "대화와 협력을 통해 해소하자"는 입장을 밝혔다.

통일부 당국자는 12일 기자들과 만나 "(김 총비서는) 이중기준과 관련한 내용을 집중 제기하는 것으로 이해한다"며 이같이 밝혔다.

조선중앙통신에 따르면 김 총비서는 11일 열린 국방발전전람회 기념연설에서 "자기 할 일을 다하는 남조선 당국이 이제는 우리의 자위적인 국방력 발전 권리까지 빼앗으려고 심지어 우리의 상용무기 시험까지도 무력도발이라느니 위협이라느니, 긴장을 고조시키는 부적절한 행위라느니 하는 딱지들을 잔뜩 붙여놓고 미국을 위시한 적대세력들의 반공화국 목소리를 솔선 선창하는데 나서고 있다"며 이중기준이라고 비판했다.

이에 대해 통일부는 "남북관계는 어느 일방의 기준을 일방적으로 요구·관철하는 방식으로 풀기 어렵다"며 "합의를 기준으로 대화와 협력을 통해 이중기준과 관련한 이견과 입장차를 해소하면서 이런 문제를 풀어나가겠다"고 밝혔다.

