순천시, 제7회 대한민국 평생학습박람회 자원봉사단 모집

성공적인 평생학습박람회를 함께 만들어갈 자원봉자사 모집 오는 22일까지

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 제7회 대한민국 평생학습박람회의 성공적인 개최 지원을 위해 오는 22일까지 자원봉사단원을 공개모집한다고 8일 밝혔다.

자원봉사자는 평생학습박람회 행사장 곳곳에 배치되어 행사장 안내, 질서유지, 프로그램 진행보조 등 박람회의 원활한 진행을 도와주게 된다.

자원봉사 포털(1365)에 가입되어 있는 18세 이상 성인이면 누구나 지원 가능하며, 신청자는 1일(8시간), 4일간 봉사가 원칙이며 단기 1일~3일 봉사도 가능하다.

모집 입원은 200여 명으로 선정된 자원봉사자는 사전교육을 거쳐 행사기간 동안 활동하게 된다.

참여희망자는 순천시 또는 순천시문화건강센터, 대한민국 평생학습박람회 홈페이지에서 신청서를 내려 받아 전자우편으로 신청하면 된다.

평생학습박람회 자원봉사자 모집에 관한 기타 자세한 사항은 홈페이지에 게시된 공고문을 확인하거나 순천시 평생교육과 또는 박람회 운영사무국으로 문의하면 된다.

한편, 제7회 대한민국 평생학습박람회는 ‘평생학습, 내 삶의 미래를 찾다!’라는 주제로 내달 5일부터 8일까지 4일간 개최되며, 17개 시도 홍보·체험관, 휴먼라이브러리, 배리어프리작은음악회, 동아리버스킹공연 등 다채로운 프로그램 구성으로 전 국민들의 꿈과 희망의 메시지를 담아 순천에서 개최된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr