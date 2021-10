광주은행 ‘해피라이프 여행스케치적금 Ⅳ’ 출시기념 이벤트 경품 증정

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 본점에서 ‘해피라이프 여행스케치적금 IV’ 출시기념 이벤트에서 1등과 2등에 당첨된 3명의 고객을 초청하여 경품 증정식을 가졌다고 밝혔다.

광주은행의 대표 적금상품으로 자리잡은 ‘해피라이프 여행스케치적금’은 광주은행과 하나투어가 ‘금융과 여행의 만남’이라는 콘셉트로 2015년 7월 첫 출시한 이후 지금까지 꾸준한 사랑을 받아오고 있다.

리뉴얼을 통해 다양한 혜택을 선보이고, 포스트 코로나 시대를 기대하는 고객의 시선을 사로잡았기 때문이라는 게 회사 측 설명이다.

출시 기념으로 지난 8월 31일까지 진행한 ‘SOMEDAY 여행을 떠나자’ 이벤트는 광주은행 여행 3종 상품(해피라이프 여행스케치적금 Ⅳ·여행스케치외화적금·여행스케치체크카드)을 가입한 고객을 대상으로 추첨을 통해 1등 1명에게는 여행상품권 200만원, 2등 2명에게는 여행상품권 100만원, 3등 100명에게는 주유상품권 3만원권을 제공했다.

당첨자는 광주은행 홈페이지에서 확인 가능하다.

송종욱 광주은행장은 “앞으로도 고객님의 라이프 스타일과 금융트렌드에 부합하는 동시에 다양한 혜택을 담은 상품을 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다

‘여행스케치적금IV’은 ▲하나투어 지정대리점 여행상품을 이용 시 결제금액의 3% 캐쉬백 추가지급 ▲광주카드 해외 이용금액의 0.5% 추가 캐쉬백 및 이용금액 할부 전환 시 수수료 우대 혜택 ▲적금 가입기간 중 환전 시 최대 70% 환율우대 서비스를 제공한다.

