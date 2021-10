[2021 국감]정은보 "신용대출 부실화 우려…모니터링 강화"

[아시아경제 김진호 기자] 정은보 금융감독원 원장은 7일 "금융시장 여건이 반전됐을 때 신용대출이 부실화될 가능성이 있다"고 밝혔다.

정 원장은 이날 국회 정무위원회의 금감원 국정감사에 출석해 '신용대출이 금융시장 리스크의 뇌관이 될 수 있다'는 홍성국 더불어민주당 의원 질의에 이같이 답했다.

정 원장은 "최근 신용대출 한도를 연봉 수준으로 줄였다"며 "신용대출은 단기대출이고 담보를 제공하지 않는 특성에 유의해야 한다"고 말했다.

이어 "금융시장 여건이 반전됐을 때 업권별로, 시장별로 위험한 부분을 검토하겠다"며 "충격받을 만한 곳을 선제적으로 모니터링하겠다"고 덧붙였다.

정 원장은 최근 강조했던 금융시장 '퍼펙트 스톰'에도 다시 한번 언급했다. 그는 "여러 환경적 요인들이 태풍의 힘을 배가하는 과정에서 거시경제에 영향을 미칠 수 있다"며 "저금리 기조나 미국의 금리인상 등이 원인이 될 수 있다"고 말했다.

