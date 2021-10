6일(현지시간) 유로스타트 집계

[아시아경제 차민영 기자] 8월 유럽에서 소비지출의 중요 지표인 소매판매가 당초 예상보다 주춤했던 것으로 나타났다.

6일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계당국인 유로스타트는 유럽 8월 소매판매가 전월 대비 0.3% 증가, 전년 대비 0.0% 증가를 기록했다고 밝혔다.

전문가들은 전월 대비 0.8% 증가, 전년 대비 0.4% 증가를 각각 예상했지만 모두 당초 예상치를 하회했다.

7월 소매판매는 전월 대비 -2.6%로 종전 -2.3%에서 조정됐다. 전년 대비는 3.1%로 종전과 동일했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr