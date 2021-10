[특징주]코스피 삼천피 붕괴에도 유가·천연가스주 강세

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 6개월 만에 3000선 밑으로 떨어지면서 지수 전체가 고전을 면치 못하고 있음에도 정유·석유화학·가스 관련주들은 일제히 급등하고 있다. 글로벌 유가와 천연가스 가격이 초강세를 이어가고 있는 영향이다.

5일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 기준 중앙에너비스 중앙에너비스 000440 | 코스닥 증권정보 현재가 25,400 전일대비 5,850 등락률 +29.92% 거래량 2,285,493 전일가 19,550 2021.10.05 11:26 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]중앙에너비스 장초반 상한가 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 는 가격 제한폭까지 오른 2만5400원을 가리키고 있다. 같은 시각 한국석유 한국석유 004090 | 코스피 증권정보 현재가 14,050 전일대비 750 등락률 +5.64% 거래량 1,115,561 전일가 13,300 2021.10.05 11:26 장중(20분지연) 관련기사 '쌍끌이 순매수'에 코스피 상승 마감한국석유공업, 2분기 영업익 52억원…전년比 13.2%↓한국석유, 1분기 영업이익 33억원…전년 동기 대비 61%↑ close 도 7.14% 급등하고 있다.

4일(현지시간) 미국 서부텍사스원유(WTI) 11월 인도분 선물은 전장 대비 1.74달러(2.29%) 급등해 배럴당 77.62달러를 기록했다. 장중에는 배럴당 78달러를 넘겨 2014년 이후 최고치를 기록했다.

천연가스 가격 상승 소식에 관련주들 역시 급등세다. 천연가스 충전소를 운영하는 대성에너지 대성에너지 117580 | 코스피 증권정보 현재가 11,900 전일대비 1,300 등락률 +12.26% 거래량 8,730,230 전일가 10,600 2021.10.05 11:26 장중(20분지연) 관련기사 "에이비프로바이오" 보다 크다! 또 터질 황금 바이오株, 선착순 공개!“세계적 에너지 대란…천연가스 주 발사 준비 완료” 함께 확인하시죠!천연가스 가격 고공행진! 챙겨야 할 핵심株, 바로 갑니다! close 는 9.33% 상승 중이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr