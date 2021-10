경찰, 3개월간 이륜차 교통법규 위반 특별단속 시행

[아시아경제 이정윤 기자] 서울경찰청은 이륜차 배달문화 확산에 따라 교통사고를 예방하고 법규위반 등 무질서를 바로잡기 위해 이달부터 3개월간 '이륜차 특별 교통 안전대책'을 추진한다고 4일 밝혔다.

경찰에 따르면 올해 이륜차 교통사고 사망자는 58명으려 전년보다 23.4% 증가했으며 사고의 주된 요인은 이륜차의 안전운전 불이행·신호 위반으로 나타났다. 아울러 자동차의 신호위반·중앙선침범 등 위반으로 발생한 이륜차 피해 사망사고도 전체 중 41.4%에 해당하는 등 비중이 높은 것으로 파악됐다.

특히 이륜차 사망사고 중 과반수는 배달종사자로, 배달 이륜차의 사고 위험성이 월등히 높다. 이에 서울청은 이륜차와 자동차의 신호 위반·중앙선 침범 등 이륜차 교통사고 위험 요소에 대한 특별단속을 진행한다.

우선 이륜차 교통사고가 많은 오전 10시부터 오후 2시까지, 오후 8시부터 자정까지 상업시설 밀집지역 주변에 단속 장비를 최대로 활용해 단속한다.

전용도로 위주 운영 중인 암행순찰차의 활동 범위를 일반도로까지 확대하고 일반 순찰차의 순찰 중 차량 안에서 캠코더 촬영을 통한 이동단속을 실시해 시민이 평소 순찰차나 단속카메라가 보이지 않아도 안전운전을 하도록 유도하게 된다.

또 교통순찰대 오토바이 30~40대를 이륜차 사고다발지역에 집중지원하고 기동성을 활용한 단속을 전개할 예정이다. 단속 회피를 위해 번호판을 고의로 가리거나 훼손하고 법규위반을 일삼는 이륜차 등에 대해서도 병행 단속해 단속의 효율성을 확보한다.

아울러 경찰은 배달업체를 방문해 업주·종사자 대상 교육, 준수사항 점검·홍보 등 이륜차 사망사고 감소를 위한 맞춤형 대책을 추진할 방침이다.

지역별 이륜차 배달업체 현황을 파악하고 교통경찰을 배달업체와 1:1로 지정해 사업주가 배달종사자의 교통법규 준수를 감독하도록 홍보하고 무면허·음주·과로운전의 강요 또는 방조 여부 등 위반 사안이 있는지 점검한다.

배달업체 및 관계기관과 정기 간담회를 개최해 배달종사자의 안전확보를 위한 협의를 정례화하고 교통사고 위험성이 높은 운전 중 스마트폰 조작행위를 근절하기 위해 AI 추천배차 시스템 등 대책에 대한 논의도 지속한다. 또 교통사고의 위험성을 알리는 고리형 리플릿, 반사스티커를 제작해 이륜차 등 법규위반자에 대한 단속과 동시에 현장에서 배포하여 운전자의 경각심을 높일 예정이다.

서울경찰청 관계자는 "이륜차 교통사고는 치명적 인명피해 사고로 이어지는 경우가 많아 모든 운전자가 이륜차 교통사고의 위험성을 인식하고 교통법규를 철저히 준수하는 등 안전운전에 동참해 줄 것을 당부한다"고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr