롯데제과 자일리톨, BTS 브로마이드 증정 이벤트 전개

[아시아경제 이승진 기자] 롯데제과가 ‘자일리톨 X BTS 스페셜 에디션’ 출시를 기념해 BTS 브로바이드 증정 이벤트를 전개한다고 1일 밝혔다.

‘롯데 자일리톨 X BTS 스페셜 에디션’은 방탄소년단 멤버들의 이미지가 새겨진 특별 한정판으로, 크기가 일반 자일리톨 껌보다 2배 가량 크다. 애플민트 맛과 블루베리, 자몽을 섞은 퍼플믹스맛 2가지 제품으로 출시됐다.

롯데제과는 제품 출시와 함께 일정 금액 이상의 제품을 사면 방탄소년단의 브로마이드를 2종을 증정하는 프로모션 행사도 함께 진행한다. 종류와 상관없이 자일리톨 껌을 1만 9000원 이상 구입한 후 영수증을 첨부하여 고객센터 등지로 가면 선착 순으로 브로마이드를 받을 수 있다. 롯데스위트몰, 롯데온, 지마켓, 11번가 등 온라인 몰 또한 동일 금액으로 제품을 구입하면 제품과 동시에 배송된다. 행사는 각 유통 채널 별 브로마이드 재고가 모두 소진될 때까지 진행된다.

롯데제과는 계속해서 BTS를 전면에 내세운 다양한 프로모션 활동을 통해 껌 시장에 활력을 불어넣겠다는 계획이다.

