웨이브X서울드라마어워즈, 10월 한달간 '세계 방송드라마 특별전'

[아시아경제 조슬기나 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브가 10월 한달간 '서울드라마어워즈 2021' 온라인 상영관을 운영한다.

웨이브는 오는 31일까지 서울드라마어워즈에 출품된 전세계 드라마 작품을 소개한다고 1일 밝혔다. 서울드라마어워즈는 2006년 시작해 올해로 16회째를 맞이하는 전 세계 TV 드라마 제작진과 팬들의 축제다. 올해는 41개국 238편이 출품됐으며, 웨이브에서는 37개 주요작품을 제공한다.

웨이브에서 볼 수 있는 작품은 서비스 중인 기존 26편과 특별 상영되는 11개 작품이다. 특별 상영작은 무료회원도 시청할 수 있다.

온라인 상영관에 제공되는 기존 작품 중 국내 드라마는 ▲펜트하우스 시즌1, 시즌2 ▲SF8-간호중 ▲제발 그남자 만나지 마요 ▲꼰대인턴 ▲브람스를 좋아하세요? 등 14작품이다.

또 중국 드라마 ▲유비 ▲은비적각락 ▲행복, 촉수가급 ▲모백수 총 4편과, 일본 드라마 ▲사내 매리지 허니 ▲선생님을 없애는 방정식 ▲우리는 위험하지 않아 등 6편도 함께 소개된다.

무료 시청이 가능한 특별 상영작 11편은 그동안 국내 드라마 팬들이 접하기 어려웠던 다양한 국가들의 작품으로 선정했다.

독일 국영방송사 ZDF의 미니시리즈 ▲위 칠드런 프롬 반호프 주(We Children from Bahnhof Zoo)는 자신만의 세계를 찾으려는 18살 아이들의 이야기다. 다섯명의 인물 에피소드가 각각의 앙상블 드라마처럼 진행되며 심사위원들로부터 어른들과 아이들이 대립하는 혼란한 분위기를 잘 살렸다는 호평을 받았다.

네덜란드 드라마 ▲레드라이트(Redlight)는 완전히 다른 삶을 사는 세명의 여성을 둘러싸고 벌어지는 범죄 스릴러다. 각 인물들의 극적인 짜임새가 탄탄하며 세 여성의 연기가 돋보인다.

이 외에도 ▲딜리트 미(Delete Me, 노르웨이) ▲더 차일드 오브 라이트(The Child of Light, 대만) ▲걸스 윈(Girls Win, 대만) ▲아이 톨드 선셋 어바웃 유(I Told Sunset About You, 태국) ▲블랙아웃(Blackout, 태국) ▲패신저스(Passengers, 러시아) ▲더 피트 시즌4(The Pit S4, 터키) ▲잭팟(Jackpot, 독일) ▲포니렛 더 쇼다운(Fourniret the Showdown, 프랑스)이 웨이브 무료 상영작에 포함됐다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr





