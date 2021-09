HMM, '이달의 한국판뉴딜' 선정…친환경 모빌리티 전환 공로

해운사 최초 2050 탄소배출 중립선언

친환경 선박, 온실가스 배출감소 참여

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 33,700 전일대비 3,100 등락률 -8.42% 거래량 8,926,151 전일가 36,800 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 해운株 다시 순풍 불어올까"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"HMM, 2만4000TEU급 누적 운송량 "100만TEU" 달성 close 은 친환경 사업 정책 추진으로 ‘이달의 한국판뉴딜’ 모범사례로 선정됐다고 30일 밝혔다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 33,700 전일대비 3,100 등락률 -8.42% 거래량 8,926,151 전일가 36,800 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 해운株 다시 순풍 불어올까"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"HMM, 2만4000TEU급 누적 운송량 "100만TEU" 달성 close 은 대한민국 대표 국적 원양선사로서 주요 조선사, 물류기업, 한국선급 등과 함께 친환경 선박·해운시장 선도를 위한 그린 암모니아 해상운송 및 벙커링 컨소시엄 업무협약을 체결하는 등 그동안 미래형 친환경 모빌리티 전환에 적극 참여하고 기여한 공로를 인정받아 그린뉴딜(해수부) 부문에서 수상자로 선정됐다.

회사는 국내 해운선사 최초로 2050년까지 탄소배출 중립 목표를 선언했으며 국제 해운사들의 모임인 ‘탄소배출 제로연대’ 가입 등 무탄소 선박 개발에 대한 의지를 선제적으로 선언하고 기업 및 기관과 협력체계를 구축해 나가고 있다.

HMM은 선박의 에너지효율 개선을 위한 설비 도입, 선박개조 등을 통해 선박의 원단위 온실가스 배출량을 2020년에 2008년 대비 약 55%감축했다. 올해에는 약 57%를 감축하고 오는 2030년까지 약 70% 감축을 목표로 하고 있다.

이 외에도 친환경 연료인 ‘바이오연료’ 사용 실증을 위한 업무협약체결, 그린 암모니아 해상운송 및 벙커링 컨소시엄 업무협약 체결, 친환경 스마트 선박 공동연구 업무협약 체결, 탈탄소를 위한 국책과제인 친환경수소연료선박 R&D 플랫폼 구축사업 등에 적극 참여하고 있다.

한편 이날 광화문 정부서울청사에서 개최한 ‘이달의 한국판뉴딜’ 감사패 수여식에는 문성혁 해양수산부장관을 비롯해 배재훈 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 33,700 전일대비 3,100 등락률 -8.42% 거래량 8,926,151 전일가 36,800 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 해운株 다시 순풍 불어올까"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"HMM, 2만4000TEU급 누적 운송량 "100만TEU" 달성 close 대표이사 등 수상자가 참석했다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 33,700 전일대비 3,100 등락률 -8.42% 거래량 8,926,151 전일가 36,800 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 해운株 다시 순풍 불어올까"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"HMM, 2만4000TEU급 누적 운송량 "100만TEU" 달성 close 관계자는 “친환경 선박, 대체 연료 개발 등 선제적으로 준비하고 대응해 미래형 친환경 모빌리티로의 전환에 앞장설 것”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr