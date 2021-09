'청약통장 모르면 치매환자' 언급한 윤석열, 실언 사과…"송구하다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 "주택청약 통장을 모르면 거의 치매 환자"라고 언급한 것과 관련해 사과했다.

30일 윤 전 총장 캠프는 윤 전 총장이 전날 "유튜브 라이브 방송에서 주택청약 이야기를 하면서 ‘치매 환자’라는 표현을 썼는데, 경위야 어떻든 적절한 비유가 아니었다는 후보의 입장을 전한다"며 "주택청약에 대한 국민의 관심이 매우 높다는 것을 강조하는 가운데 나온 말이지만, 해당 발언으로 불편함을 느끼셨을 국민 여러분께 진심으로 송구하다는 후보의 뜻을 전한다"고 알렸다.

앞서 윤 전 총장은 유튜브 채널 프로그램 ‘석열이형TV’에 출연해 "청약 통장은 모를 수가 없다", "주택청약 통장을 모르면 거의 치매 환자"라고 언급했다. 앞서 국민의힘 대선후보 경선에서 "집이 없어 주택청약 통장을 만들어보지 못했다"고 언급한 바 있다. 그는 이번에 라이브 방송을 통해 '청약통장 자체를 모르는 것이 아니냐'는 세간의 지적을 불식시키려 하다, 또 다른 설화에 휩싸인 것이다.

논란이 불거지자 윤 전 총장 캠프는 해당 동영상을 내렸다.

경쟁자인 유승민 전 의원 측은 치매 언급과 관련해 "‘1일1구설’ 후보임을 입증했다"고 비판했다.

