KB국민은행, 메타버스 걸그룹 에스파 광고모델로…티저영상 공개

에스파, 넘버원 금융플랫폼 필수 요소인 ‘디지털, 혁신, 메타버스’ 상징

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 30일 메타버스 걸그룹 에스파와 광고모델 계약을 체결하고 ‘KB와 에스파의 만남’을 담은 티저 영상을 공개했다고 밝혔다.

에스파는 현실과 가상의 경계를 초월한 혁신적인 개념의 아티스트 그룹이다. 지난해 11월 현실세계 멤버 4인조와 이들 각각의 아바타 ‘ae’(아이)가 함께하는 세계관을 공개하며 파격적인 데뷔를 선보인 바 있다.

이날 공개된 ‘KB와 에스파의 만남’ 티저 영상은 에스파가 허인 KB국민은행장의 초대를 받으며 시작된다. 에스파는 가상세계 통로를 통해 KB의 디지털 세계로 건너와 메타버스에서 활약 중인 ae-에스파를 소환해 함께 미래 금융세상을 만들어 나간다는 이야기를 선보인다. 티저 영상은 유튜브, 페이스북, 인스타그램 등에서 시청할 수 있다.

KB금융그룹 디지털 혁신 부문장을 겸임하고 있는 허 행장은 이례적으로 티저 영상에 참여하며 KB금융그룹 전체를 대표해 KB의 디지털 혁신 의지를 표현했다. 또한 허 행장은 Z세대에게 동시대인으로서 공감과 경청을 통해 다가서겠다는 의지를 영상에서 나타냈다.

KB국민은행은 데뷔 초부터 에스파의 스토리텔링에 주목해왔다. 에스파는 현실세계의 자아인 ‘에스파’와 가상세계의 또 다른 자아인 ‘ae-에스파’가 디지털 세계에서 만나 시공간을 초월한 무정형의 영역을 의미하는 광야를 향한 모험을 펼쳐 나가는 이야기를 노래한다. 이 과정에서 에스파는 ‘디지털, 혁신, 메타버스’를 상징한다.

에스파는 먼저 Z세대를 위해 새롭게 개편되는 KB국민은행 모바일플랫폼 ‘리브(Liiv)’를 대표하는 모델로 미래 금융의 주역인 Z세대와의 소통을 위해 활동하고 향후 글로벌 시장에서도 KB국민은행을 대표하는 모델로 활약할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 에스파의 광고 모델 선정 이유에 대해 “Z세대가 이끄는 미래 금융세상은 디지털을 통한 혁신과 시공간을 초월한 끊김없는 금융서비스가 이끌어 나갈 것"이라며 “KB의 디지털 혁신 의지를 가장 잘 표현할 수 있는 모델"이라고 설명했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr