하만카돈, 프리미엄 무선 홈 오디오 시스템 'RADIANCE 2400' 출시

[아시아경제 우수연 기자]프리미엄 오디오 브랜드 하만카돈이 최상위 프리미엄 무선 홈 오디오 시스템 '하만카돈 RADIANCE 2400'을 출시한다고 30일 밝혔다.

하만카돈의 프리미엄 무선 홈 오디오 시스템 'RADIANCE 2400'은 프리미엄 소재와 세련되고 미니멀한 디자인이 완벽한 조화를 이루는 제품이다. 프로페셔널 사운드 기술을 적용해 집안 어디에서든 마치 콘서트 홀, 영화관 같은 몰입감 넘치는 최상의 사운드 경험을 제공한다.

우선 무광택의 메탈릭 마감을 적용한 프리미엄 소재와 슬림하고 미니멀한 디자인으로 최근의 세련된 TV 디자인과 완벽하게 조화를 이룬다. 특히 우아한 실루엣의 타워 스피커는 공간의 아름다움을 한 차원 높여준다.

하만카돈 RADIANCE 2400에는 'CES 2021 최고 혁신상' 수상에 걸맞은 세계적 수준의 사운드 혁신이 적용됐다. 두 대의 타워 스피커와 파워풀한 서브 우퍼로 음악 청취 및 홈시어터 시스템 음향을 풍부하고 강력하게 변모시켜 최상의 사운드를 제공한다.

총 시스템 출력 450W RMS의 RADIANCE 2400은 각각 125W RMS 출력을 내는 24-32mm 트랜스듀서로 구성된 타워 스피커 2대가 장착됐다. 여기에 200W RMS의 출력을 내는 250mm의 트랜스듀서로 구성된 서브 우퍼를 통해 깊고 풍부한 베이스를 제공한다.

특히 하만카돈 RADIANCE 2400에는 하만의 특허 받은 음향 기술인 CBT(Constant Beamwidth Technology™)가 컨슈머 제품 최초로 적용됐다. 프로페셔널 솔루션 제품을 위해 개발된 기술인 CBT는 진폭 음영, 주파수 테이퍼링, 스피커 벤딩 등을 통해 일정한 빔폭을 생성해 주파수 별 사운드 빔 패턴 변동, 빔폭 변동 없이 일정하고 안정된 사운드를 제공한다.

또한, 스피커당 24개의 정밀하게 보정된 트랜스듀서를 사용해 넓은 '스위트 스폿(sweet spot)'을 형성하며 모든 코너에서 균일한 음질과 범위의 놀라운 사운드를 청취를 가능하게 해준다. 디지털 루프 증폭기 기술은 디지털 증폭에서 발생하는 자연 오류 및 왜곡 이상을 수정해 오디오 품질을 원래의 소리로 복원하고 모든 음을 아티스트가 의도한 방식대로 들려준다.

하만카돈 RADIANCE 2400은 다음달 1일부터 삼성닷컴 및 주요 온라인몰과 디지털프라자에서 판매된다. 출고가는 599만원이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr