오후 6시 기준 확진자 수 1669명…어제보다 369명 ↓

[아시아경제 강나훔 기자] 29일에도 전국 곳곳에서 코로나19 확진자가 속출했다.

방역당국과 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국에서 코로나19 신규 확진자는 총 1669명으로 집계됐다.

전날 같은 시간의 2038명보다 369명 적지만, 일주일 전인 지난주 수요일(9월 22일)의 중간 집계치 1321명과 비교하면 348명이나 많다.

이날 확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 1203명(72.1%), 비수도권이 466명(27.9%)이다.

시도별로는 경기 574명, 서울 500명, 인천 129명, 대구 72명, 경남 63명, 충남 56명, 충북 48명, 부산·경북 각 47명, 광주 28명, 강원 22명, 전북 19명, 울산 17명, 대전·전남 각 16명, 제주 15명이다.

집계를 마감하는 자정까지 아직 시간이 남은 만큼 30일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어 많으면 2300∼2400명대에 이를 전망이다.

최근 일주일 간(23~29일) 발생한 신규 확진자는 일별로 1715명→2430명→3271명→2769명→2383명→2289명→2885명을 기록해 하루평균 2535명꼴로 나왔다.

해외유입 확진자를 제외한 지역발생 확진자는 1주간 일평균 2510명 수준이다.

