철도 노선과 연계한 지역 맞춤형 역세권 개발



[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 춘천~속초 동서고속화철도와 강릉선 KTX 역세권에 대한 투자유치 활동과 홍보에 나선다.

29일 도는 "서울 삼성동 코엑스에서 10월 1일부터 2일까지 개최하는 '제7회 집코노미 박람회'에 참가한다"며 이같이 전했다.

특히 도는 국내외 투자자 등에게 강원도의 철도건설사업 등 교통 인프라 정책을 비롯해 지역별 맞춤형 역세권 개발 방향과 투자 정보 등을 적극적으로 알린다는 방침이다.

도는 급변하는 부동산 시장 변화를 한눈에 파악하고, 지역특성에 맞는 성공적인 역세권 개발 실행력 확보를 위해 박람회 등을 통한 공공기관·민간기업 투자유치 활동을 적극 추진할 예정이다.

한편, '집코노미 박람회'는 국내외 최신 부동산 상품과 정책, 서비스를 한자리에서 홍보, 투자하는 부동산 전문 박람회다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr