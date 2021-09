시스웍, 대전시에 코로나19 항원 진단 키트 3만개 기부

[아시아경제 박소연 기자] 시스웍 시스웍 269620 | 코스닥 증권정보 현재가 1,820 전일대비 75 등락률 -3.96% 거래량 1,096,175 전일가 1,895 2021.09.29 15:19 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정시스웍, 코로나19 항원진단키트 식품의약품안전처 정식허가드래곤플라이 연속 가파른 상승세... 메타버스, 과연 언제까지? close 은 자사가 생산하는 코로나19 항원 진단 키트인 '마크비(MARK-B COVID-19 Ag)' 총 3만개를 대전시에 기부한다고 29일 밝혔다.

시스웍은 마크비를 대전시가 직접 관리 및 운영하는 요양기관에 배포하는 것으로 시작해 고위험군 취약계층을 대상으로 한 코로나19 방역에 활용할 예정이다.

마크비 제품은 PCR 검사와는 달리 면봉으로 체취한 샘플을 병원으로 보낼 필요 없이 현장에서 즉시 측정이 가능한 현장진단 제품이다.

샘플을 체취하는 의료인 이외에는 별도의 전문 인력이 필요없고 현장에서 20분 내에 검사 결과를 즉시 확인할 수 있기 때문에 의료자원을 효율적으로 활용하는 장점이 있다.

최근 이 제품의 성능 평가를 위한 임상 시험 결과에 따르면 자가진단키트보다 2배 가까운 민감도를 보여 PCR 제품을 대체할 수 있는 성능 수준을 확보한 것으로 알려졌다. 다만 래피트 자가진단키트와는 달리 전용분석기기를 사용해야한다.

시스웍은 마크비를 지난 8월 9일 국내 식약처로부터 정식 승인을 받은 이후 국내외 의료기관에 활발한 공급을 하고 있다. 시스웍 관계자는 "PCR 검사를 하기 힘든 지역을 우선 선정해 신속하고 정확한 진단키트를 공급하여 코로나 확산 방지에 이바지하겠다"고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr