"영업익으로 이자도 못갚아"…韓 한계기업 비중, OECD 국가 '4위'

[아시아경제 우수연 기자]우리나라 한계기업 비중이 OECD 국가 중 네 번째로 높은 것으로 나타났다. 국내 기업 5개 중 1개는 영업이익으로 이자도 내지 못하는 상태가 3년간 지속된 한계기업으로 비중 뿐만아니라 증가율도 OECD 국가 평균치를 웃돌았다.

28일 전국경제인연합회는 OCED 가입국의 한계기업 비중을 조사한 결과, 지난해 기준 우리나라의 한계기업 비중은 18.9%로 조사 대상 25개 국가 중 4위를 기록했다고 밝혔다. 한계기업이란 최근 3년동안 이자비용보다 영업이익이 낮은 기업(이자보상배율 1미만)을 의미하며 조사 대상은 자산총액 500억원 이상인 기업으로 한정했다.

조사결과 2018~2020년 3년간 영업이익으로 이자비용조차 감당하지 못한 국내 기업은 100개 기업중 19개 꼴로 나타났다. 최근 5년간(2016~2020년) 한국의 한계기업 비중 추이를 조사한 결과 2016년 15.7%에서 2017년 15.2%로 소폭 하락한 이후 2020년(18.9%)까지 꾸준히 상승한 것으로 집계됐다.

OECD 국가별로 살펴보면 지난해 기준 한국의 한계기업 비중은 캐나다, 미국, 그리스의 뒤를 이어 4위를 차지했다. OECD 평균인 13.4%보다 무려 5.5%포인트 높은 수치이며, 한계기업 비중이 가장 낮은 일본(2.5%)의 7.6배에 달한다.

특히 코로나19 이후 한국의 한계기업 비중이 크게 증가했다. 2018년 16.8%에서 2020년 18.9%로 2.8%포인트 증가하며 같은 기간 OECD 평균 증가폭(1.8%포인트)를 상회했다. 아울러 코로나19 영향으로 조사대상 25개국 중 19개국의 2020년 한계기업 비중이 2018년대비 증가한 것을 확인할 수 있었다.

유환익 전경련 기업정책실장은 "한국의 한계기업 비중은 이미 OECD에서 매우 높은 수준이며 증가 속도 또한 빠른 편"이라며 "친기업적인 환경을 만들어 한계에 다다른 기업들이 스스로 살아날 수 있게 도와야 한다"고 강조했다.

