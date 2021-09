[아시아경제 이지은 기자] 종전선언, 남북정상회담 등이 가능하다고 밝힌 김여정 북한 노동당 부부장의 담화에도 불구, 27일 오전에도 북측은 통신연락선을 통한 남측의 대화 시도에 불응했다.

통일부는 이날 오전 9시 남북공동연락사무소 개시통화는 이루어지지 않았다고 밝혔다.

통일부는 오전 9시, 오후 5시(마감통화) 하루 2차례씩 정기통화를 시도하고 있다.

앞서 김 부부장은 24일, 25일 양일간 담화를 통해 문재인 대통령이 제안한 종전선언을 긍정적으로 평가하며 남북정상회담 가능성을 열어놨다.

