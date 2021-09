투썸, ‘착한 텀블러’ 미르와 아웃도어 MD 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 미국 아웃도어 브랜드 ‘미르(MiiR)’와 함께 생활 속 나눔을 실천할 수 있는 가을 시즌 기획상품을 선보인다고 24일 밝혔다.

미르는 2010년 미국 시애틀에서 창립한 텀블러 브랜드로, 고품질 제품을 기반으로 사회적 가치를 추구하며 텀블러 판매 금액 중 일부를 기부하는 정책을 펼쳐 ‘착한 텀블러’로 널리 알려져 있다. 지난해 기준 약 4만5000명 이상을 기부에 참여시켰으며, 70개 이상의 기부 프로젝트로 26개국 국가에 150만달러 이상의 기부 활동을 진행해왔다.

투썸X미르 기획상품은 야외활동이 늘어나는 가을 시즌 유용하게 사용할 수 있는 텀블러와 캠프컵으로 만나볼 수 있다. 테라조 기법을 활용한 고급스러움과 자연미를 강조한 디자인이 특징이며, 옐로우와 그린 컬러 2가지로 제작돼 취향에 따라 선택 가능하다. 안심할 수 있는 18-8 스테인리스강 소재를 사용했으며, 이중벽으로 단열 처리해 보온·보냉 기능도 탁월하다.

해당 제품 구매 시 미르에서 진행하는 저개발 국가의 수질 개선 및 교육 프로젝트에 동참할 수 있다. 텀블러나 캠프컵 하단에 있는 기부 코드를 미르 홈페이지에 등록하면 되고 자신의 기부 현황도 확인할 수 있다.

