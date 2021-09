정의화 전 국회의장, 최재형 지지 철회…"실망했다"

[아시아경제 금보령 기자] 정의화 전 국회의장이 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장 지지를 공식 철회했다.

정 전 의장은 23일 페이스북을 통해 "최재형 후보에 대한 정치적 지지를 철회한다"고 밝혔다. 정 전 의장은 최 전 원장의 캠프 공동 명예선대위원장이었다.

그는 "인간 최재형에 대한 첫 감정은 '대한민국에 국운이 있구나!'였다"며 "이분처럼 도덕적으로 완벽하고 대통령에게 틀린 것은 틀렸다고 말할 줄 아는 사람이 대통령이 되면 대한민국이 성숙한 선진국으로 발돋움하겠구나 하는 생각에 최재형 전도사를 자청했다"고 설명했다.

이어 정 전 의장은 "많은 국민들의 기대가 있었지만, 지난 한 달여 최재형 후보의 발언과 정치적 행보를 보면서 저는 안타깝고 아쉬운 마음을 금할 수 없었다"며 "국민들이 최재형 후보에게 기대한 것은, 그리고 제가 말한 최재형다움은 법관출신으로서 시장경제와 자유민주주의를 위한 법치와 헌법수호정신, 그리고 약자에 대한 사랑의 진정성 등을 기반으로 승부를 보시라는 것이었다"고 강조했다.

정 전 의장은 최 전 원장의 역선택 방지 포기, 낙태와 상속세 폐지 등에 '실망했다'는 표현을 썼다. 특히 이날 최 전 원장의 가덕도 신공항 발언을 놓고는 "아연실색했다"고 말했다. 최 전 원장은 가덕도 신공항의 '세금 낭비'를 지적하며 재검토를 언급했다.

정 전 의장은 "이것은 제가 생각한 최재형다움이 아니다"라며 "정치란 함께하는 예술이다. 한 나라의 운명과 미래를 열어갈 정치인이 사회적 쟁점에 대해 개인의 주장을 여과 없이 쏟아내거나, 정책에 대한 자신의 생각을 곧 공적인 발언으로 발표하는 것은 바람직하지도 않고 정치의 본령에 맞지도 않다"고 꼬집었다.

다만 그는 "저 스스로도 지지를 철회하게 되어 마음이 무겁다"라며 "그러나 저는 지금도 인간 최재형 후보의 도덕성과 인격을 존경해 마지않는다"라고 말했다.

