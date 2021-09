"토씨도 안 틀려" "공약 짬뽕"…공약베끼기 논란 윤석열, 맹공격 당해

유승민 "윤석열 군필자 주택청약 가점 공약은 점수까지 똑같아"

홍준표 "윤석열 부동산 정책=이낙연+이재명+유승민"

원희룡 "윤석열 별명 하나 늘어, 카피닌자"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선경선에서는 윤석열 전 검찰총장의 공약 베끼기가 논란이 됐다. 경쟁후보들은 윤 전 총장이 공약을 베끼기를 한다고 문제 삼자, 윤 전 총장은 본인과 자문그룹 등이 고민한 결과라고 반박했다. 하지만 경쟁후보들은 공약은 베껴도 그 철학이나 깊이 등은 베낄 수 없다고 문제 삼았다.

23일 유승민 전 의원은 윤 전 총장이 대선공약에서 군필자에 대해 주택청약 가산점 5점을 더 부과하기로 한 공약을 내놓은 것을 문제 삼았다. 이 공약은 앞서 유 전 의원이 발표한 대선공약과 같다.

유 전 의원은 "군에 의무복무를 다녀온 우리 병사들한테 이 주택청약에 가점을 주는 공약을 발표했는데 제 공약하고 똑같다"며 "숫자까지 똑같고, 토씨 하나 안 틀린다"고 지적했다. 이에 윤 전 총장은 "누구 것을 보고 베낀 것이 아니라 우리 전문가 그룹에 있는 분들이 그 군대를 제대한 청년들을 상대로 일일이 인터뷰를 해서 이걸 지금 모은 것"이라며 "사실 거의 100여가지에 가까운 것 중에 하나를 가지고 공약을 베꼈니 이렇게 말씀하시는 것은 어폐가 있다"고 반박했다.

이에 유 전 의원은 윤 전 총장에 "인터뷰한 것이 있다면 자료를 달라"고 요청했다. 이에 윤 전 총장은 "네"라고 말한 뒤 "어느 후보들도 제가 낸 공약을 갖다 쓰시고 싶은 분 얼마든지 쓰라"며 "여기에는 특허가 없다"고 말했다. 이에 유 전 의원은 "공약 표절은 심각한 문제"라면서 "우리 정치가 선진화될 수 있도록 정정당당하게 써야 한다"고 지적했다.

홍준표 국민의힘 의원은 윤 전 총장의 부동산 정책을 언급하면서 "윤 전 총장의 공약을 보면 정세균, 이낙연, 송영길 또 우리 유승민 공약까지 짬뽕을 했다"고 지적했다. 이어 홍 의원은 "국익우선주의라는 말은 제가 한 말"이라며 "자기 생각으로 하는 공약이 아니고 참모들이 만들어준 공약을 그대로 발표를 하니까 문제가 커지는 것"이라고 비판했다.

윤 전 총장은 "무슨 문제가 있냐"며 "국익우선이라는 말에도 특허가 있냐"고 반박하기도 했다.

원희룡 전 제주도지사도 소상공인 대책과 관련해 윤 전 총장을 비판했다. 그는 "여러 후보들의 공약을 보신 것 같은데 소상공인 코로나 회생공약에서 제 공약이 제일 완벽한 것 같아서 고스란히 갖다 쓴 것 같은데 맞냐"고 꼬집었다. 이에 "저도 전문가들과 함께 연구를 많이 했고 원 전 지사님의 정책도 참 배울 점이 많다 그런 생각을 하고 있다"고 말했다.

이에 원 전 지사는 "별명이 더 붙은 거 아냐"며 "카피닌자"라고 말했다. 그는 "어떤 공약이 나올 때 그에 따른 현실에 대한 심각한 인식, 거기에 있는 수많은 현실에서 문제들에 대해서 고민하고 토론하고 해서 그게 묻어 있는 것"이라며 "말과 아이디어만 내놓게 되면 결국 그에 따른 현실에 부딪혔을 때 그 힘이 안 나온다"고 꼬집었다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr