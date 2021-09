넷플릭스 8월 국내 결제금액 753억원…역대 최대

[아시아경제 강나훔 기자] 지난달 넷플릭스 국내 결제금액과 유료 결제자 수가 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났다.

23일 앱·리테일 분석서비스 와이즈앱·리테일·굿즈가 만 20세 이상 한국인이 신용카드, 체크카드로 결제한 금액을 표본조사한 결과에 따르면 지난달 넷플릭스에서 결제된 금액은 753억원으로 역대 최대를 갱신한 것으로 추정됐다.

지난해 8월과 비교하면 결제금액은 1년 새 78% 성장했으며, 결제자수는 316만 명에서 514만 명으로 63% 증가했다.

넷플릭스 결제자 연령별 분포는 20대 26.9%(139만명), 30대 29.0%(149만명), 40대 24.3%(125만명), 50대 이상 19.8%(103만명)로 나타났다.

20대는 작년 동기 대비 결제자수가 9% 증가한 반면 30대는 92%, 40대 118%, 50대 이상은 87%가 증가, 전 연령층으로 이용자가 확대된 것으로 조사됐다.

이번 조사는 만 20세 이상 한국인 개인이 넷플릭스에서 신용카드, 체크카드로 결제한 금액을 기준으로 했으며 카드결제 이외에 통신사를 통한 지불이나 iTunes 결제는 조사에서 제외됐다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr