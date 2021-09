김영식 “게임3N, 해외 앱 마켓 편중… 수수료 연간 1조원 유출”

[아시아경제 구은모 기자] 국내 대형 게임사인 3N(넥슨·엔씨소프트·넷마블)의 국내 앱마켓 외면으로 국내외 앱마켓 간 콘텐츠 불균형이 심각하고, 수수료가 비싼 해외 앱마켓으로 유통창구가 편중되면서 연간 1조원 이상의 막대한 수수료가 해외로 유출되고 있는 것으로 나타났다.

22일 국회 과학기술방송정보통신위원회 소속 김영식 국민의힘 의원이 발표한 '구글플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어, 갤럭시스토어의 게임 콘텐츠 입점 현황 조사 결과'를 살펴보면 지난 20일 기준 3N이 출시한 모바일 게임은 총 53종으로 구글과 애플의 앱 마켓에는 모두 입점해 있는 것으로 나타났다. 반면 국내 앱 마켓 입점은 7종인 13%에 불과한 것으로 확인됐다.

게임사별로 살펴보면 넥슨이 15개의 모바일 게임을 출시해 원스토어에 3개, 갤럭시스토어에 1개 입점했고, 엔씨소프트는 11개의 모바일 게임 중 원스토어, 갤럭시스토어에 각각 1개씩 출시했다. 가장 많은 27개의 모바일 게임을 출시한 넷마블은 원스토어에만 2개를 출시했고 갤럭시스토어에는 출시하지 않았다.

김 의원 측은 “3N이 국내 앱 마켓에 출시한 게임 7종 중 구글 매출순위 30위권 안에 든 인기 게임은 3종에 불과하며 최신 게임들은 출시하지도 않았다”며 ‘생색내기식 입점’이라고 지적했다. 특히 3N의 최신작인 엔씨소프트의 '블레이드&소울2', 넷마블의 '제2의 나라: 크로스 월드', 넥슨의 '코스노바 모바일-판타스틱 데이즈'는 구글과 애플의 앱 마켓에는 출시된 반면 국내 앱 마켓에는 출시되지 않았다.

모바일콘텐츠산업 실태조사에 따르면 지난해 구글과 애플의 국내 앱 마켓 시장점유율은 구글 66.5%, 애플 21.5%로 총 88%에 이른다. 이는 10년 전인 2011년 구글 48.8%, 애플 33.6%와 비교해도 크게 변화하지 않은 수치다.

김 의원은 "모바일 게임은 대표적인 앱 마켓 콘텐츠임에도 3N 게임 대부분이 K-앱 마켓에 입점하지 않아 정작 국내 이용자들은 해외 앱 마켓을 이용해야 하는 상황"이라며 "국내 앱 마켓 시장이 10년 이상 구글과 애플에 종속돼 있는 책임에서 3N이 자유로울 수 없다"고 비판했다.

해외 앱 마켓 편중으로 인해 연간 1조원 이상의 막대한 수수료도 해외로 유출되고 있다고 짚었다. 김 의원실이 3N의 사업보고서를 분석한 결과 최근 3년 간 3N이 구글, 애플 앱스토어 등 해외 앱 마켓 이용 수수료로 지급한 금액은 약 3조6000억원에 달하는 것으로 추산됐다.

김 의원은 "게임사들이 글로벌 시장 진출 등을 위해 해외 앱 마켓을 이용해야 하는 부분도 간과할 수는 없지만 국내 시장에서 구글·애플과 차별 없이 주요 게임을 국내 앱 마켓에서 유통한다면 연간 수천억 원의 국부 보호가 가능하고 이를 콘텐츠 개발의 종잣돈으로 사용할 수 있어 K-콘텐츠 경쟁력 강화에도 도움이 될 것"이라며 "국가대표 콘텐츠 기업으로 3N이 국내 콘텐츠 산업과 앱 마켓 산업 활성화를 위해 무거운 책임감을 갖고 노력해 주길 기대한다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr