탈레반 겨냥한 폭탄 테러…공격 배후 자처한 IS

아프간 동부 도시서 잇단 공격

"탈레반 35명 사상자 발생"

[아시아경제 차민영 기자] 극단주의 조직 이슬람국가(IS)가 지난 주말 아프가니스탄 동부에서 발생한 연쇄 폭탄 테러의 배후를 자처하고 나섰다.

20일 EFE통신 등 외신과 현지 언론에 따르면 IS는 전날 선전 매체 아마크 뉴스통신과의 인터뷰에서 지난 이틀 동안 동부 잘랄라바드주(州)에서 연쇄 공격을 일으켰다고 주장했다.

IS는 "18일 잘랄라바드에서 탈레반 측 차 3대를 겨냥해 각각 3건의 폭탄 공격을 했다"며 "19일에도 탈레반 차에 대한 공격이 있었고 탈레반 대원 3명 이상이 숨졌다"고 말했다. 이 과정에서 탈레반 대원 15명 이상이 죽고 20명이 다쳤다는 주장도 펼쳤다.

그간 IS는 연쇄 폭탄 테러 발생 직후 유력한 배후로 지목돼왔다. 탈레반의 아프간 장악 후 이념이나 통치방식에 불만을 품고 이 같은 소행을 벌였을 것이란 관측이 나왔다.

아프간에서는 현재 IS의 분파인 이슬람국가 호라산(IS-K)이 주로 활동하고 있다. 핵심 근거지는 잘랄라바드가 속한 낭가르하르주다. 폭탄 테러가 발생한 장소인 잘랄라바드는 아프가니스탄 동부의 거점도시로 낭가하르주(州)의 주도다.

아프간을 장악한 탈레반은 구체적인 사상자 수치에 대해 밝히지 않고 있다. 다만, 낭가르하르주의 한 탈레반 관계자는 EFE통신에 "19일 오전 차 한 대에 대한 폭탄 공격으로 인해 탈레반 대원 2명 등 4명이 사망했다"고 밝혔다.

탈레반과 IS-K는 같은 이슬람 수니파 무장 조직이지만 그간 심각하게 대립해왔다. 특히 IS-K는 탈레반이 미국과 평화협상을 벌인 점 등을 지적하며 온건하다고 비난해왔다. IS-K는 지난달 26일 카불 하미드 카르자이 국제공항에서 약 170명의 목숨을 앗아간 자살 폭탄 테러를 감행하기도 했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr