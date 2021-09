아사히 "한반도 평화 위해 日 적극 관여 필요"

남북 경제 격차 확대 중

"평화체제 수립 책임 있어"

[아시아경제 차민영 기자] 일본의 대표적 진보성향 일간지인 아사히신문이 식민지 지배 책임을 거론하면서 한반도 평화를 위한 일본의 적극적인 관여를 촉구했다.

일본 아사히신문은 20일 남북한 유엔 동시 가입 30주년에 즈음한 사설을 통해 남북 간의 경제 격차와 북한의 고립 상황에 대한 책임을 언급하며 이 같이 밝혔다.

이 신문은 한국은행을 인용해 남북 간의 1인당 국민총소득 격차가 27배로 벌어졌다면서 '한반도 분단은 이대로 고착화하는 것인가'라고 물음을 던졌다.

이어 남북한에 정치·경제적으로 큰 영향을 끼치는 미국과 중국의 관계가 '신냉전'으로 불릴 정도의 긴장 상황에 빠진 점을 들어 한반도를 둘러싼 환경이 크게 변화하고 있다고 지적했다.

한국이 러시아, 중국과 국교를 맺었지만 북한은 미국·일본과의 관계 정상화를 실현하지 못해 고립감이 심화했다고 분석한 아사히는 "한반도 문제의 당사자는 남북한이지만 항구적 평화를 정착시키려면 미·중은 물론 일본·러시아의 적극적인 관여가 필수적"이라고 강조했다.

그러고는 "특히 일본에는 일찍이 한반도를 식민지 지배한 불행한 과거가 있다"며 "이 지역의 평화 체제 만들기에 큰 책임을 안고 있다는 사실을 (일본은) 잊어서는 안 된다"고 주장했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr