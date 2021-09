주유엔 대사, 주미 대사 등과 인사…20일 뉴욕 공식 일정 시작

[아시아경제 류정민 기자] 제76차 유엔총회 참석을 위해 출국한 문재인 대통령은 19일(현지시간) 미국 뉴욕 JFK 국제공항에 도착했다.

현장에는 조현 주유엔 대사, 이수혁 주미 대사, 장원삼 주뉴욕 총영사 등이 나와 문 대통령을 맞이했다. 문 대통령과 김정숙 여사는 이들과 인사를 나눈 뒤 차량에 탑승해 이동했다.

문 대통령은 20일(현지시간) 아이돌그룹 방탄소년단(BTS)과 함께 참여하는 SDG Moment(지속 가능발전목표) 개회 행사를 시작으로 뉴욕에서의 공식 일정에 돌입할 예정이다.

