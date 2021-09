[아시아경제 이민지 기자] 파트론 파트론 091700 | 코스닥 증권정보 현재가 9,890 전일대비 40 등락률 +0.41% 거래량 287,207 전일가 9,850 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일파트론 2분기 영업이익 146억원…흑자 전환[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일 close 은 비상장법인인 옵티맥을 흡수합병한다고 17일 공시했다. 회사 측은 “합병으로 인한 시너지 효과의 극대화를 통해 경쟁력 강화와 경영의 효율성 제고를 실현해 지속적으로 성장하기 위한 것”이라고 설명했다. 현재 파트론 파트론 091700 | 코스닥 증권정보 현재가 9,890 전일대비 40 등락률 +0.41% 거래량 287,207 전일가 9,850 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일파트론 2분기 영업이익 146억원…흑자 전환[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일 close 은 옵티맥의 발행주식을 48.8%의 비율로 소유하고 있다.

